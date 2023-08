Per coloro che non sono riusciti ad ottenere il Bonus Trasporti a agosto, una nuova opportunità sta per aprirsi. A partire dal 1° settembre, sarà possibile presentare una richiesta per beneficiare del contributo di 60 euro destinato a biglietti e abbonamenti sui mezzi pubblici. Questa iniziativa mira a sostenere la mobilità sostenibile e facilitare gli spostamenti pubblici. I fondi previsti per questo bonus si sono esauriti il 4 agosto, quando sono stati emessi 1.875.600 codici per le richieste. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha programmato un “clickday” per il 1° settembre, in cui sarà possibile utilizzare eventuali residui finanziari derivanti dall’eventuale mancato utilizzo dei bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Il portale ufficiale per richiedere il bonus è accessibile tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. Le persone che soddisfano i requisiti potranno ottenere un contributo fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per mezzi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o ferroviario nazionale.

I cittadini che intendono richiedere il bonus devono avere un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022. Inoltre, al momento della compilazione del modulo online, non è necessario indicare l’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). È sufficiente autocertificare di non superare il limite di reddito di 20.000 euro.