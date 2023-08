Una nuova scossa di terremoto ha interessato l’area di Pozzuoli, con epicentro nei pressi del vulcano Campi Flegrei. I sensori dell’osservatorio Vesuviano hanno registrato il terremoto alle 16.02, attribuendogli una magnitudo di 1.8 sulla scala Richter. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 1,9 chilometri ed è avvertito soprattutto nell’area di Pozzuoli, dove si trova la Solfatara e Agnano. Questa nuova scossa di terremoto segue quella registrata ieri alle 11.57, con una magnitudo di 1.9 e un epicentro localizzato nel golfo di Pozzuoli.

L’attività sismica nella regione è monitorata attentamente dall’osservatorio Vesuviano, che raccoglie dati e informazioni per comprendere meglio il comportamento del terreno e prevedere eventuali sviluppi futuri. La zona di Pozzuoli è storicamente soggetta ad attività vulcanica e sismica a causa della sua posizione nelle vicinanze del vulcano Campi Flegrei.

Eventi sismici di queste dimensioni sono generalmente di lieve intensità e non causano danni significativi. Tuttavia, la loro frequenza e la loro localizzazione possono essere oggetto di studio per gli esperti, al fine di valutare se potrebbero essere correlati a fenomeni vulcanici in atto o a cambiamenti geologici nella regione.