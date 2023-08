Con l’avvicinarsi dell’autunno e dei primi freddi, è giunto il momento di considerare la sostituzione della caldaia per garantire un inverno confortevole e risparmiare sulle bollette energetiche. Nonostante i cambiamenti nell’ambito degli incentivi fiscali, vi sono ancora numerose opportunità per chi desidera effettuare questo miglioramento a casa propria. Questo articolo esplorerà quattro bonus da non perdere nel 2023, che rendono più accessibile l’upgrade alla caldaia.

La Riduzione del Superbonus e l’Importanza degli Incentivi

Con la riduzione dell’aliquota del superbonus dal 110% al 90%, insieme all’aumento dei requisiti di accesso, la sostituzione della caldaia potrebbe apparire un investimento oneroso per molti. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che vi sono ancora incentivi attivi che permettono di risparmiare notevolmente. Le agevolazioni fiscali con detrazioni variabili consentono di realizzare l’innovazione nell’abitazione senza compromettere il bilancio familiare.

Risparmio in Bolletta con le Nuove Caldaie

La sostituzione della caldaia offre già un risparmio di base, grazie al fatto che le caldaie di nuova generazione, a condensazione, sono molto più efficienti rispetto alle tradizionali. Queste nuove caldaie sfruttano il calore dei fumi di combustione, garantendo un rendimento maggiore e permettendo di tagliare la bolletta energetica anche del 30%.

I 4 Bonus Caldaia Attivi nel 2023

Nonostante i cambiamenti normativi, nel 2023 sono ancora attivi quattro bonus che agevolano la sostituzione della caldaia e i lavori di installazione:

Superbonus al 90%: Rivolto a chi acquista impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e ottimizzazione del sistema di distribuzione.

Ecobonus al 50%: Offre detrazioni del 50% su spese per interventi di efficientamento energetico, tra cui la sostituzione della caldaia.

Ecobonus al 65%: Riservato a interventi che migliorano le prestazioni energetiche dell’abitazione, incluso il cambio della caldaia.

Bonus Ristrutturazione al 50%: Riguarda lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui la sostituzione della caldaia.

Dettagli e Scadenze

Il bonus caldaie rientra nell’Ecobonus e copre l’acquisto di caldaie a condensazione e la messa a punto del sistema di distribuzione. Questo incentivo può essere richiesto entro il 31 dicembre 2024, includendo spese di smontaggio e montaggio.