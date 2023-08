Nella tranquilla cittadina di Montesarchio, nel cuore del Sannio, un eroe non convenzionale ha dimostrato che il coraggio e la determinazione non conoscono età. Un nonno novantenne, conosciuto affettuosamente come il “Nonno Coraggio” dalla comunità locale, ha dimostrato di essere più che in grado di proteggere la sua casa e la sua tranquillità, affrontando un ladro con un atto di straordinario valore.

La vicenda si è svolta quando il nonno si è trovato di fronte a una situazione che avrebbe fatto arretrare molti, indipendentemente dall’età. Mentre si trovava nella sua abitazione, ha scoperto un intruso che stava rovistando nell’armadio. Contrariamente a ciò che molti avrebbero fatto, non si è tirato indietro, ma ha deciso di affrontare la minaccia direttamente. Con determinazione sorprendente, il nonno ha cercato di raggiungere la stanza in cui si stava svolgendo il furto.

L’intruso, colto alla sprovvista e resosi conto di essere stato scoperto, ha cercato di sfuggire alla situazione di emergenza. Nel suo tentativo di fuga, ha rotto una finestra per fuggire dalla casa. Ma il nonno coraggioso non si è fermato qui: l’esperienza e l’istinto gli hanno permesso di non perdere l’occasione di aiutare le forze dell’ordine a identificare il malintenzionato.

I carabinieri, rispondendo all’appello del nonno, hanno subito avviato una serie di indagini per rintracciare il ladro fuggitivo. La situazione è stata resa più semplice dalle tracce di sangue lasciate dal ladro durante la sua fuga attraverso la finestra rotta. Seguendo attentamente queste tracce ematiche, gli investigatori sono stati guidati fino all’abitazione di un individuo con precedenti penali.

L’uomo, un pregiudicato noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato trovato con una mano fasciata e del sangue sulla maniglia. Ancora più sorprendente, aveva addirittura in suo possesso ben 21 chiavi che appartenevano al nonno novantenne. Con prove circostanziali evidenti e il collegamento tra il sospettato e il luogo del furto, è stato posto agli arresti domiciliari.