Un episodio di tentata truffa ha avuto un lieto epilogo grazie alla determinazione e all’astuzia di una donna ultra ottantenne residente a Baiano, in provincia di Avellino. Un individuo si è presentato al telefono come un corriere e ha contattato l’anziana signora, cercando di ingannarla con una richiesta di consegna di un pacco destinato al nipote, con un pagamento in contrassegno di 1.350 euro. Fortunatamente, l’anziana donna non è caduta nella trappola e ha subito chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare l’accaduto. Le forze dell’ordine hanno prontamente risposto alla chiamata, e una pattuglia di carabinieri in borghese si è spostata nei pressi dell’abitazione della signora per intervenire.

L’uomo si è presentato alla porta dell’anziana donna, ma non sapeva che i carabinieri lo stavano già monitorando. Al suo arrivo, il truffatore è bloccato e identificato. Le indagini hanno rivelato che si trattava di un ventenne residente nella provincia di Napoli, precisamente dell’area nolana. L’individuo è finito denunciato per tentata truffa, e la sua azione criminale è stata fermata grazie alla tempestiva segnalazione e alla collaborazione tra la vittima e le forze dell’ordine.

La prontezza di spirito dimostrata dall’anziana signora rappresenta un importante esempio di come l’informazione e l’educazione riguardo alle potenziali truffe e inganni telefonici possano aiutare a prevenire il crimine. Questo episodio mette in luce l’importanza di rimanere vigili e attenti alle richieste sospette e alle potenziali minacce, specialmente quando si tratta di comunicazioni telefoniche inaspettate o richieste di pagamento inusuali.