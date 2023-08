Una tragica notizia ha colpito la comunità di Bacoli, località flegrea nella provincia di Napoli. Una bimba di soli 18 mesi è deceduta questa mattina, suscitando profondo dolore e sconcerto tra i residenti. I genitori della piccola hanno richiesto l’intervento del servizio di emergenza, ma purtroppo ogni sforzo per salvarla è risultato vano. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per comprendere le cause della morte della piccola. I genitori hanno notato che la bambina non stava bene e hanno prontamente chiamato il servizio di emergenza, il 118. Gli operatori sanitari sono giunti tempestivamente sul luogo e hanno trasportato la piccola presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, noto anche come “la Schiana”.

L’intervento del personale medico presso il pronto soccorso è immediato, ma la bambina era già priva di coscienza a causa delle critiche condizioni di salute. Un rianimatore richiamato d’urgenza, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita della piccola si è rivelato infruttuoso. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti sul posto dopo essere allertati e hanno avviato gli accertamenti di routine.