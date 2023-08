Gli agenti del commissariato San Carlo Arena di Napoli hanno effettuato un intervento significativo durante un servizio di controllo del territorio. Mentre transitavano lungo via Fontanelle, hanno notato un uomo impegnato in uno scambio con un altro individuo, coinvolgendo denaro e un oggetto sospetto. Tempestivamente, gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato entrambe le persone coinvolte. Nel corso dell’intervento, l’indagato è stato trovato in possesso di tre involucri di crack, celati sotto la lingua. Nel frattempo, l’acquirente è stato scoperto con altre tre dosi della stessa sostanza stupefacente e 20 euro in mano, che stava per consegnare.

Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto del 50enne napoletano, già noto alle autorità con precedenti, per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti. L’indagato è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale. Inoltre, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.