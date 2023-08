Nel quadro dei servizi di controllo del territorio voluti dal Questore di Caserta, Andrea Grassi, per garantire la sicurezza nelle serate di “movida”, la polizia ha condotto un’azione di successo che ha portato all’arresto di due persone in flagranza di reato. Un ventenne è arrestato ad Aversa per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un cinquantenne è finito in manette a Baia Domizia per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coniuge.

Gli agenti del Commissariato di Aversa sono intervenuti vicino all’ippodromo della città, luogo noto per la vita notturna, quando hanno notato un ventenne cedere un involucro a un uomo su uno scooter. Dopo aver intercettato la vettura del ventenne, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione e scoperto una scatola per caramelle contenente dosi di cocaina, un pacchetto di sigarette con all’interno hashish e banconote di piccolo taglio, che potrebbero essere il provento delle vendite di droga. Il giovane è quindi arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel frattempo, il personale del Commissariato di polizia di Sessa Aurunca ha arrestato un cinquantenne che è risultato essere destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che gli vietava di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla coniuge. Questa misura cautelare è violata, portando all’arresto del cinquantenne.