Nel quadro delle investigazioni relative all’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista di 24 anni ucciso in piazza Municipio a Napoli, emergono nuovi dettagli cruciali. Un ragazzo di soli 16 anni è stato sottoposto a fermo di pm della procura partenopea per i Minorenni in relazione a questa tragica vicenda. L’adolescente è accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.

I fatti hanno avuto luogo alle prime ore del mattino, intorno alle 4.30, nei pressi di un pub. Durante l’incidente, Giovanbattista Cutolo è stato colpito da colpi d’arma da fuoco che gli sono stati fatali. Cutolo era un componente dell’orchestra Scarlatti Camera Young, e la sua morte ha scosso la comunità locale e gli appassionati di musica.

Le indagini sono condotte con grande determinazione e i testimoni presenti al momento dell’accaduto sono stati ascoltati dalle autorità investigative. Inoltre, i video provenienti dagli impianti privati di videosorveglianza situati in zona sono stati analizzati attentamente. Grazie a queste prove, è stato possibile identificare il presunto responsabile dell’omicidio, un individuo con precedenti penali per tentato omicidio e truffa.

Il ragazzo minorenne, sospettato di essere l’autore dell’omicidio, è stato rintracciato nelle prime ore della mattina nei Quartieri Spagnoli, un’area di Napoli. Durante l’interrogatorio, che si è svolto presso gli uffici della Squadra Mobile nella Questura partenopea, il giovane ha confessato le proprie responsabilità nell’incidente mortale.