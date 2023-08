Un insolito e imprevisto evento ha attirato l’attenzione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove una mucca vagante è avvistata lungo la carreggiata in direzione Fisciano, tra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. L’episodio ha creato un pericoloso ostacolo per il traffico, richiedendo una rapida risposta da parte delle autorità e del personale specializzato per garantire la sicurezza sia degli automobilisti che dell’animale.

In un contesto in cui l’autostrada era particolarmente affollata a causa degli spostamenti dei vacanzieri, una mucca vagante è diventata il protagonista inaspettato lungo la strada. L’animale si trovava sulla carreggiata in direzione Fisciano, tra le uscite di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. La presenza della mucca costituiva un serio pericolo per la sicurezza stradale, potenzialmente causando incidenti o rallentamenti improvvisi.

Al fine di affrontare la situazione in modo efficace e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla circolazione stradale, sono attivati tempestivamente sia il personale di Anas, l’azienda responsabile della gestione delle strade, che le forze dell’ordine locali. La priorità era quella di gestire il flusso del traffico e allo stesso tempo affrontare il rischio rappresentato dall’animale vagante.

A causa dell’urgente necessità di affrontare la situazione e minimizzare i rischi per la sicurezza stradale, è necessario interrompere temporaneamente il transito lungo la tratta interessata. Questa decisione, sebbene possa aver causato disagi temporanei agli automobilisti, era indispensabile per garantire la sicurezza sia degli automobilisti che dell’animale.