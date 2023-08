Nella cittadina di Comiziano, il lutto e la confusione sono palpabili a seguito della tragica morte del motociclista Salvatore Sirignano, avvenuta solamente due giorni fa in un incidente stradale. Tuttavia, emergono nuove sfumature riguardo alla dinamica dell’incidente, poiché i familiari di Sirignano attraverso il loro avvocato, Francesco Ferrante, rompono il silenzio e smentiscono la versione ufficiale dei fatti. Secondo la ricostruzione iniziale, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto e sarebbe entrato in collisione con un’automobile, evento che aveva scosso la comunità locale e i media. Tuttavia, la dichiarazione rilasciata dal legale dei familiari di Sirignano getta una nuova luce sull’incidente, avanzando dubbi sulla versione ufficiale.

“I familiari di Sirignano escludono categoricamente qualsiasi responsabilità del loro congiunto nell’incidente”, afferma l’avvocato Ferrante nella sua dichiarazione. L’opinione della famiglia è che la moto di Salvatore Sirignano non si sia scontrata con l’automobile a causa di un suo errore o di una perdita di controllo, contraddicendo così la narrazione originale. Tuttavia, riconoscono l’importanza delle indagini in corso e rispettano il lavoro delle autorità competenti nel chiarire le cause dell’incidente.

Questo appello per la verità e l’accuratezza nelle informazioni è un aspetto che non può essere sottovalutato. Nel mezzo dell’emozione e della confusione, i familiari di Sirignano chiedono rispetto e cautela nella diffusione delle notizie relative all’incidente. Con le indagini ancora in corso, è essenziale evitare la diffusione di notizie prive di riscontri che potrebbero influenzare l’opinione pubblica e la percezione del caso.