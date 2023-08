L’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Santa Maria Capua Vetere ha scosso la comunità locale, poiché riguarda un individuo di 34 anni con un passato caratterizzato da reati contro la persona, il patrimonio e il traffico di stupefacenti. Questa nuova misura cautelare, che prevede il beneficio dei domiciliari, è il risultato di indagini condotte dalla polizia di Caserta in seguito a un brutale episodio avvenuto l’8 luglio scorso. L’uomo è coinvolto in una serie di reati gravi, inclusa la tentata rapina e la violenza sessuale ai danni di una barista di un locale a Caserta. L’aggressione ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità, mettendo in luce la necessità di affrontare in modo efficace i reati contro le persone e garantire una giustizia adeguata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe inizialmente minacciato la barista con l’intento di ottenere l’incasso giornaliero del locale. Di fronte al suo rifiuto, l’aggressore avrebbe perpetrato un atto di violenza sessuale, toccandola e baciandola in modo coercitivo. In seguito, avrebbe costretto un altro barista ad accompagnarli a casa con la sua vettura, per poi derubarlo dello zaino contenente l’incasso giornaliero, pari a 1000 euro.

La decisione del GIP di applicare la misura cautelare dei domiciliari è stata probabilmente influenzata dalla combinazione dei precedenti penali dell’uomo e dalla gravità dei reati attuali. La detenzione domiciliare rappresenta un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza della comunità e i diritti dell’individuo. Questa misura consente all’imputato di essere sottoposto a sorveglianza continua, limitando la sua libertà di movimento e riducendo il rischio di possibili reiterazioni criminali.