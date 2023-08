La Pro Loco di Ottaviano ha annunciato la decisione di non organizzare i “Mercatini al Castello” per quest’anno. Questa celebre manifestazione natalizia, che ha dato grande rilievo al comune mediceo e all’associazione stessa, è stata organizzata dalla Pro Loco dal 2013 al 2019. Tuttavia, il sindaco Simonetti ha espresso la volontà di stravolgere l’assetto organizzativo dell’evento, spostando il “centro decisionale” esclusivamente nelle mani del Comune. Di conseguenza, la Pro Loco si è trovata ridimensionata e emarginata, perdendo il ruolo di protagonista nell’organizzazione dell’evento.

La Pro Loco ha avuto una discussione con il sindaco Simonetti e l’assessore Alterio riguardo alla programmazione degli eventi e delle manifestazioni. Il punto centrale della discussione riguardava l’organizzazione dei “Mercatini al Castello”, che ha reso celebre l’associazione. Il sindaco ha comunicato la sua inappellabile volontà di ristrutturare l’evento e creare una “cabina di regia” in cui sarebbero confluite diverse realtà, tra cui la Pro Loco, se lo avessero voluto.

A seguito di questa riorganizzazione decisa dal Comune, la Pro Loco di Ottaviano ha annunciato che non organizzerà alcuna edizione dei “Mercatini al Castello” per questo Natale. Questa decisione segna la fine di un’era, poiché l’associazione aveva curato l’evento con passione e dedizione dal 2013 al 2019. Gli sforzi profusi dalla Pro Loco hanno contribuito a far crescere l’evento e a dare lustro al paese, rendendo i “Mercatini al Castello” una manifestazione di grande rilievo per la comunità di Ottaviano.