Un tragico incidente si è verificato l’altra sera sulla strada statale 700 nel territorio del comune di Caserta. Tommaso Serpico, un uomo di 63 anni proveniente da Marigliano, è rimasto travolto da un’auto all’inizio di una galleria che passa sotto la Reggia di Caserta, presso lo svincolo di San Leucio. Serpico era dipendente dell’istituto di vigilanza “La Vedetta Campana” e si trovava in servizio nella galleria per il controllo di un cantiere presente in zona. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. La vittima si trovava all’interno di un’auto, che è finita colpita da un secondo veicolo condotto da un ragazzo di 23 anni. Il conducente, identificato come A.L., è sottoposto al test antidroga ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Di conseguenza, è arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di definizione. Si ipotizza che il conducente del secondo veicolo sia giunto ad alta velocità e potrebbe non aver notato in tempo i segnali di segnalazione dei lavori in corso all’interno della galleria. Sembra che abbia notato la presenza dell’auto di Serpico solo all’ultimo momento e non abbia fatto in tempo a frenare ed evitare l’impatto.

Entrambe le vetture sono rimaste gravemente danneggiate, e i tre coinvolti sono rimasti incastrati tra le lamiere. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti dalle vetture e consegnarli alle cure dei sanitari presenti con tre ambulanze. Purtroppo, Tommaso Serpico è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.