Da un momento di gioia festante a un’oscura tragedia in pochi istanti. La vita di Mariarosa Turturiello, una giovane donna di 23 anni, è stata spezzata da un arresto cardiaco mentre si trovava a San Gregorio Magno durante l’evento “Baccanalia”. L’autopsia, condotta dal medico legale designato dalla Procura della Repubblica di Salerno presso l’ospedale di Oliveto Citra, ha confermato la causa della morte improvvisa. La giovane Mariarosa, originaria di Ricigliano, stava partecipando all’evento “Baccanalia” nelle cantine del paese, trasformate in ambienti festosi. In un tragico colpo di sventura, è stata colta da un improvviso malore e ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione immediatamente messi in atto, ogni sforzo è risultato vano.

Le autorità, tra cui i carabinieri della compagnia di Eboli e il medico legale, sono intervenute immediatamente. Dopo l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, il corpo della giovane è stato trasferito presso la sala mortuaria dell’ospedale locale.

A seguito di questa tragica perdita, gli organizzatori dell’evento “Baccanalia” hanno deciso di cancellare la serata che era prevista in segno di rispetto e lutto.

Ora, le autorità cercano di comprendere meglio le circostanze che hanno portato alla morte improvvisa di Mariarosa. La Procura di Salerno ha avviato un’inchiesta per stabilire la dinamica esatta degli eventi. La notizia della morte di Mariarosa ha scosso profondamente la comunità, unendo in un dolore condiviso due diverse località e sconvolgendo l’intera regione.

Attraverso i social media, la Pro Loco di Ricigliano ha espresso il proprio dolore, sottolineando come Mariarosa abbia portato via con sé il suo sorriso, causando una profonda tristezza. Questo triste evento ha dimostrato come una serata di festa possa trasformarsi in una tragedia inaspettata. L’Amministrazione Comunale e i cittadini di Altavilla Silentina si sono uniti al dolore delle comunità di Ricigliano e San Gregorio Magno, dimostrando come una tragedia possa unire persone e comunità in momenti di difficoltà.