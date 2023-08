Calastro: eccellente. Cimitero: buona. Litoranea Sud: sufficiente. Mortelle: buona. Stazione Santa Maria la Bruna: buona. Torre di Bassano: buona. Via Litoranea nord: buona. Sono i dati resi noti dall’Arpac (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Campania) sul suo sito internet e riferiti ai rilevamenti fatti sulle acque del nostro litorale lo scorso 21 agosto nei sette punti normalmente campionati. Numeri che ancora una volta promuovono il mare che bagna la città di Torre del Greco. Quasi dieci chilometri di costa che quest’anno hanno sempre potuto godere della piena balneabilità: “Merito – sottolinea il sindaco Luigi Mennella – del lavoro che si sta compiendo per dare alla città acque sempre più limpide. Il prossimo anno, con la conclusione dei lavori di collettamento delle acque reflue all’impianto di depurazione di Foce Sarno, i dati sono destinati solo a migliorare”.

Accanto a questo, va avanti anche il piano di ripascimento delle spiagge, con la collocazione di nuove barriere di protezione su alcuni dei punti più esposti del litorale: “Un intervento del quale – conclude il primo cittadino – insieme al collettamento delle acque reflue, beneficeranno tutti i torresi e chi da altre città si reca presso le aree pubbliche e i lidi attrezzati, i cui titolari anche quest’anno, nonostante le iniziali difficoltà, hanno svolto un lavoro eccellente”.