Un altro episodio di fuga senza pagare da un ristorante è stato segnalato, questa volta nel centro storico di Tropea, un rinomato centro turistico in Calabria. La vicenda ha destato scalpore e indignazione, rievocando un episodio simile accaduto recentemente a Tirana, in Albania, coinvolgendo turisti italiani. Il proprietario del ristorante coinvolto, “La Pentola d’oro”, Francesco Ventrice, ha condiviso le immagini delle telecamere di sorveglianza su Facebook per denunciare l’incidente.

Il video, catturato dalle telecamere di sorveglianza del ristorante, mostra due individui che, dopo aver consumato il pasto, si danno alla fuga in direzioni opposte. Uno dei due sembra esitare, percorrendo avanti e indietro in un vicoletto prima di allontanarsi definitivamente. Tuttavia, la telecamera cattura distintamente il suo volto mentre passa proprio sotto di essa.

Il titolare del ristorante, tramite i social media, ha commentato l’episodio con rabbia e frustrazione, sottolineando che i due individui, dopo essersi abbuffati nel suo locale, hanno deciso di scappare senza saldare il conto. Il commento del titolare esprime un senso di indignazione nei confronti di tali comportamenti, che mettono in cattiva luce il settore turistico e la serietà del turismo.

L’uso dei social media da parte del ristoratore ha contribuito a rendere pubblico l’incidente e a porre l’attenzione su tali comportamenti scorretti e dannosi. Questi episodi non solo ledono gli interessi economici dei locali, ma danneggiano anche la reputazione delle destinazioni turistiche coinvolte.

L’episodio a Tropea solleva la questione della responsabilità e del rispetto reciproco nelle interazioni tra i turisti e le comunità locali. Gli incidenti di questo genere mettono in luce la necessità di promuovere il turismo responsabile e di educare i visitatori sull’importanza di rispettare le norme e le tradizioni locali, oltre a sostenere l’economia locale attraverso la spesa nei luoghi di destinazione.