Un grave incidente ha scosso la cittadina di Mondragone, nel Casertano, quando una bambina di soli 10 anni è finita in ospedale dopo aver ingerito, per errore, dell’hashish, scambiandolo per cioccolato. Fortunatamente, la bambina è fuori pericolo, ma l’episodio ha portato a serie conseguenze per il padre, che è denunciato. Tutto è avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa, all’interno della cucina di casa della famiglia. La piccola ha trovato un barattolino di plastica sul tavolo, solitamente destinato a contenere cioccolato, e ignara del suo reale contenuto, ne ha ingerito una parte. La mattina seguente, ha cominciato a sentirsi male, accusando vomito e forti dolori addominali, sintomi apparentemente inspiegabili e preoccupanti per la sua giovane età.

Quando il padre si è accorto dell’assenza di hashish dal suo posto abituale e ha visto le condizioni critiche della figlia, non ha esitato a chiamare immediatamente un’ambulanza per un pronto intervento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del Reparto Territoriale locale per svolgere gli accertamenti necessari.

Fortunatamente, grazie alla tempestiva assistenza medica, la bambina è prontamente affidata alle cure dei sanitari, ed è ora fuori pericolo. Tuttavia, l’episodio ha avuto conseguenze legali per il padre, denunciato dai carabinieri in stato di libertà.

Le accuse a carico del padre sono molto gravi: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di lesioni personali colpose. L’hashish, che si presume sia stato lasciato incustodito nella cucina, è una sostanza stupefacente illegale il cui possesso e distribuzione sono puniti severamente dalla legge.