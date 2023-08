A Napoli mancano le divise e così molti tra i vigili neo assunti a giugno pur di non lavorare in borghese hanno provveduto ad acquistarle a proprie spese per una spesa che va dai 50 ai 70 euro. La denuncia – riportata dal Corriere del Mezzogiorno – arriva dal sindacato delle polizie locali Snavu che sottolinea come non si tratti di una novità ma di una pratica ormai invalsa nel capoluogo partenopeo.

L’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Jesu, rassicura: “E’ un problema risolto quello delle divise. La gara per la fornitura è partita, si tratta di attendere solo i tempi tecnici perché arrivino, ragionevolmente entro la fine dell’anno”. Parole tese a rassenare ma che non placano la polemica.