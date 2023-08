E’ accusato di minacce e atti persecutori nei confronti del figlio di 10 anni, che avrebbe sottoposto a ripetuti maltrattamenti, soprattutto psicologici. Maltrattamenti che la moglie separata sostiene abbia compiuto anche su di lei e sulla sua famiglia. L’uomo, un colonnello dei carabinieri, è indagato dalla procura di Salerno, nella cui provincia sarebbero avvenuti i fatti. Nella denuncia presentata dall’ex moglie, assistita dall’avvocato Michele Sarno, sono segnalati molti e gravi presunti abusi che l’ufficiale avrebbe compiuto sul figlio, che è anche affetto da una seria patologia. In un caso, secondo la querela, il piccolo sarebbe spogliato per impedirgli di tornare dalla madre, un’altra costretto a vedere film horror, nonostante ne fosse terrorizzato.

Sono segnalati anche episodi in cui il bambino sarebbe insultato, costretto a dormire al buio e a subire altri maltrattamenti. In questo comportamento l’uomo sarebbe spalleggiato in diverse occasioni da sua madre, la nonna del bimbo, che avrebbe contribuito a vessare il piccolo. Sempre secondo la denuncia, l’ufficiale si sarebbe reso protagonista pure di “violenze fisiche e psicologiche” nei confronti dell’ex moglie e dei suoi parenti, costretti a cambiare le loro abitudini di vita per l’ansia e la paura provocata da questa situazione.