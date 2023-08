È una storia di amore e sorpresa quella che ha animato la stazione ferroviaria di San Giorgio del Sannio ieri sera. Una giovane, desiderosa di riabbracciare il suo ragazzo, ha infatti deciso di organizzare un’accoglienza indimenticabile, tappezzando entrambi i lati del sottopasso della stazione con foto dei loro momenti felici e parole dolci. Il ragazzo, proveniente dalla lontana Toscana, non aveva visto la sua amata da ben cinque mesi, motivo per cui lei ha ideato una sorpresa speciale per lui. Armata di pazienza e affetto, ha stampato trenta foto che li ritraevano insieme, abbracciati e innamorati, e le ha fissate con scotch sul muro del sottopasso.

Con il cuore colmo di emozioni, lei si è posizionata ai piedi delle scale che conducono all’uscita, aspettando con trepidazione l’arrivo del ragazzo. Le parole dolcissime che corredavano le immagini testimoniavano l’amore e l’affetto profondo che provava per lui. “Tu sei solare, dolce, sfacciato, leggero ma non superficiale, fragile ma senza filtri, non perfetto ovviamente: ribelle, libero e intenso, e io ti prometto il mare”, ha scritto, esprimendo tutto il suo sentimento per il suo moroso di Telese.

Le foto e le parole hanno catturato l’attenzione di coloro che stavano transitando per la stazione, suscitando inevitabilmente curiosità e ammirazione per questo gesto romantico. Tutti aspettavano con lei il ritorno del ragazzo, e l’atmosfera era carica di aspettative e speranze.

Finalmente, il momento tanto atteso è arrivato. Un treno proveniente da Torino si è fermato alla stazione, e il ragazzo è sceso, avvolto da una dolce sorpresa preparata con amore dalla sua ragazza. I suoi occhi si sono illuminati vedendo il muro tappezzato di foto che ritraevano i loro momenti più felici insieme, e le parole amorevoli scritte a corredo.