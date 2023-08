Una discussione avvenuta poco prima in una gelateria ha portato a un violento episodio di aggressione a Vairano Patenora, nella provincia di Caserta. Nella serata di domenica, lungo via IV Novembre, si è verificato un fatto che ha scosso la tranquilla comunità locale. Un uomo è stato accoltellato alla schiena dopo essere stato inseguito dal suo contendente. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente dopo l’aggressione e hanno trovato un uomo sessantenne, residente nella zona, disteso a terra. Nonostante il ferimento, l’uomo non è stato giudicato in pericolo di vita. È stato prontamente soccorso dal personale sanitario del servizio 118 e portato all’ospedale di Piedimonte Matese. Fortunatamente, è stato dimesso poco dopo con una prognosi di 10 giorni.

Secondo quanto riferito dalla vittima alle autorità, la vicenda è iniziata all’interno di una gelateria, dove è emersa una discussione accesa con un altro uomo di 55 anni, già conosciuto dal sessantenne. Le ragioni di questa lite sembrano essere futili e non giustificano l’escalation che si è verificata poco dopo.

Dopo la discussione, il contendente ha inseguito la vittima per strada. Sorprendendolo alle spalle mentre era in sella a una bicicletta, l’aggressore ha accoltellato il sessantenne alla schiena e poi è fuggito dalla scena. La gravità dell’atto ha lasciato sgomenta la comunità locale, dimostrando quanto una situazione apparentemente banale possa sfociare in un evento violento e pericoloso.

Le forze dell’ordine, dopo essere intervenute, hanno avviato le indagini necessarie. Sono riuscite a rintracciare il presunto aggressore, il 55enne, nella sua residenza a Vairano Patenora. Inoltre, è stato recuperato il coltello utilizzato nell’aggressione, che si è rivelato essere un coltellino multiuso.

L’uomo di 55 anni è denunciato in stato di libertà per l’aggressione compiuta. L’incidente ha evidenziato l’importanza di risolvere i conflitti in modo pacifico e la necessità di evitare escalation violente.