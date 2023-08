L’interruzione improvvisa della circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità tra Bologna e Firenze sta causando significativi disagi per i viaggiatori e ritardi considerevoli per numerosi treni in partenza e arrivo alla stazione di Bologna. La situazione è generata dalla necessità di effettuare controlli approfonditi nella tratta tra le località di Idice e San Pellegrino, a causa della segnalazione della presenza di estranei all’interno di una galleria. I ritardi segnalati sui tabelloni della stazione di Bologna sono considerevoli, variando dai 120 ai 150 minuti per i convogli con diverse destinazioni. Questa situazione sta influenzando il traffico ferroviario su una vasta gamma di tratte, comprese le linee che collegano Bologna a Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Milano, Perugia e Trento.

Le misure di sicurezza adottate per verificare la situazione all’interno della galleria sono fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori ferroviari. Tuttavia, comprendiamo che questi ritardi abbiano un impatto significativo sui viaggiatori e possono causare disagi nei piani di viaggio e negli impegni programmati.

Le autorità ferroviarie stanno lavorando per risolvere la situazione nel minor tempo possibile e ripristinare la circolazione regolare dei treni. Nel frattempo, si consiglia ai passeggeri di controllare gli aggiornamenti sui loro viaggi attraverso i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie e di adottare misure alternative se possibile.