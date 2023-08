Le felpe e i plaid potrebbero dover aspettare ancora un po’, poiché il freddo di questi giorni sta per fare spazio a un nuovo episodio di calore. Una progressiva rimonta anticiclonica di matrice azzorriana si prepara a interessare non solo il Mediterraneo, ma anche gran parte dell’Europa nord occidentale, incluso il Regno Unito. Questo cambio di scenario climatico è destinato a portare nuovamente temperature elevate, sfidando il tradizionale inizio dell’autunno.

Secondo i meteorologi di 3B Meteo, questa nuova fase anticiclonica vedrà l’insediamento di un’area di alta pressione al suo interno. Tuttavia, all’interno di questa formazione anticiclonica si prevede anche l’insorgere di una depressione, la quale potrebbe portare condizioni meteorologiche instabili e temporalesche su alcune parti dell’Europa.

In particolare, la Penisola Iberica e la Francia occidentale potrebbero essere colpite da forti temporali e nubifragi a causa di questa depressione. In Italia, invece, si prevede una situazione relativamente stabile e soleggiata, con unica eccezione rappresentata da deboli infiltrazioni umide legate alla depressione iberica. Queste potrebbero innescare la formazione di qualche isolato temporale pomeridiano nei settori alpini occidentali e sull’Appennino centrale, principalmente nel corso della giornata di sabato.

Sotto il punto di vista termico, l’aumento delle temperature sarà il protagonista indiscusso di questo cambiamento climatico. Il Nord Italia potrebbe raggiungere i 30/31°C, il Centro i 32/33°C e il Sud, così come le Isole maggiori, potrebbero toccare i 34/35°C. Questo aumento generalizzato delle temperature è un riflesso diretto della rimonta anticiclonica in corso.

Nonostante l’arrivo del mese di settembre e il tradizionale avvicinamento all’autunno, sembra che il clima voglia regalare ancora una fase di caldo intenso. L’incursione di temperature elevate potrebbe rappresentare una sfida per coloro che avevano già iniziato a prepararsi all’abbassamento termico tipico della stagione autunnale. In ogni caso, come sempre in meteorologia, il tempo è mutevole e ogni cambiamento rappresenta una nuova sfida per adattarsi alle dinamiche naturali.