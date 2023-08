Un uomo di 41 anni arrestato dalle autorità del commissariato di Polizia di Sorrento per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti durante un servizio di controllo del territorio e hanno arrestato l’uomo, che era inseguito da una donna. Il 41enne è trovato in possesso di prodotti cosmetici e magliette rubate da due esercizi commerciali. Le autorità di Sorrento sono intervenute in corso Italia durante un servizio di controllo del territorio e hanno arrestato un uomo di 41 anni per furto aggravato. L’uomo era in fuga e veniva inseguito da una donna, che ha spiegato agli agenti la situazione. Gli agenti hanno trovato l’uomo in possesso di prodotti cosmetici e quattro magliette che erano rubate da due negozi differenti.

Secondo quanto riferito dalla donna che inseguiva l’uomo, i prodotti cosmetici erano stati sottratti poco prima dalla farmacia in cui lavorava. Le magliette, invece, erano state asportate da un negozio di abbigliamento adiacente alla farmacia. L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di catturare l’uomo e recuperare la refurtiva.

L’uomo arrestato è un cittadino di nazionalità georgiana, con precedenti specifici. Le autorità hanno appurato che l’uomo aveva già un passato penale legato a reati simili, il che potrebbe avere influito sulla decisione di arrestarlo per furto aggravato in questo caso.