Avellino sta affrontando un’ondata di furti che sta preoccupando i residenti della zona di via Tuoro Cappuccini. Nelle aree di Parco Matarazzo, Parco Gilia, Contrada Amoretta e Contrada Archi si sono verificati colpi messi a segno e tentativi di furto, creando un clima di insicurezza tra i cittadini. Le chiamate alle forze dell’ordine si sono moltiplicate e la comunità locale sta chiedendo un intervento deciso per contrastare le attività dei gruppi organizzati di banditi che sembrano agire indisturbati da giorni. Nel quartiere di Parco Abate, due furti in casa sono stati messi a segno durante la stessa notte, approfittando dell’assenza dei proprietari. Nel terzo caso, invece, i ladri sono entrati in una casa nonostante la presenza dei residenti e sono riusciti a rubare denaro e oggetti di valore. Questi episodi hanno destato grande allarme tra i residenti, che si sentono sempre più vulnerabili.

Pochi giorni prima, nella stessa area del capoluogo, una famiglia ha scoperto un ladro sul balcone di casa. Le grida dei proprietari hanno fatto scappare il malvivente, che si è lanciato dal balcone del secondo piano per fuggire. Questo evento ha aumentato la tensione e la paura tra i cittadini, poiché dimostra la determinazione dei ladri nell’intrufolarsi nelle case, anche in presenza dei residenti.

Di fronte all’aumento dei furti e dei tentativi di furto, i cittadini di Avellino invocano una presenza più massiccia delle forze dell’ordine, soprattutto nelle zone più appartate dell’area. La comunità si sente vulnerabile e chiede un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e contrastare l’attività criminale.