La tempesta Patricia, che prende il nome dalla sua origine in Francia, sta portando un clima autunnale in Europa, incluso l’Italia. Questa tempesta è considerata la coda del ciclone Circe e sta causando forti venti e piogge in gran parte del continente. Nell’Europa occidentale, ci sono state già segnalazioni di danni e perdite di vite umane a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

In Italia, la tempesta si sta facendo sentire con forti piogge, temporali e grandinate. Il Nord del paese è particolarmente colpito, con raffiche di vento soprattutto nelle regioni Lombardia, Nord Est e Levante Ligure. Ci si aspetta anche una vera interruzione estiva nel Centro-Sud, con temporali violenti che raggiungeranno alcune zone a macchia di leopardo. La Toscana orientale, l’Umbria e le Marche saranno tra le regioni più colpite, ma anche il Lazio Interno e l’Abruzzo subiranno gli effetti dei temporali, sia durante la giornata di venerdì che durante la notte tra venerdì e sabato.

Il meteorologo Edoardo Ferrara sottolinea che il rischio di eventi estremi è aumentato e si consiglia cautela a tutti i cittadini e operatori che potrebbero essere colpiti dalla tempesta. È importante rimanere informati sulle previsioni meteorologiche locali e seguire gli avvisi delle autorità per garantire la sicurezza personale e prendere le necessarie precauzioni.