L’azienda Ferrero è conosciuta in tutto il mondo per la produzione di dolciumi iconici come Nutella, Kinder Bueno, Ferrero Rocher, Tic Tac e Raffaello. Con una filiale situata a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, l’azienda offre opportunità di lavoro per operai in Campania. Il Gruppo Ferrero ha una presenza internazionale, con attività in 55 paesi e prodotti venduti in oltre 170 Paesi. L’azienda conta circa 35mila dipendenti dedicati a creare prodotti di alta qualità e affermati nel mercato.

L’azienda sta attualmente cercando nuovi membri per il suo team e offre diverse posizioni per operai. Una delle sedi che cerca personale è lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, in Campania. Ciò offre un’opportunità interessante per chi desidera un lavoro stabile nel settore alimentare, anche senza un titolo di studio specifico. Infatti, non è richiesto un titolo di studio particolare per candidarsi a una posizione di operaio presso Ferrero. Questo significa che anche coloro che hanno completato solo gli studi dell’obbligo (come la licenza media inferiore) possono aspirare a lavorare presso l’azienda, aprendo così le porte a un’opportunità di carriera solida.

Per candidarsi, è possibile compilare un form online direttamente sul sito ufficiale Ferrero Careers. Questo processo semplificato rende l’applicazione accessibile a chiunque sia interessato a lavorare con Ferrero. Il Gruppo Ferrero valorizza la diversità e offre opportunità di crescita professionale all’interno di un ambiente stimolante e internazionale.