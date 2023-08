L’atmosfera festosa della cena in bianco organizzata dalla Pro Loco di Cervinara è oscurata da un litigio che ha portato a una rissa tra due partecipanti, culminata con uno dei ragazzi ferito al braccio, necessitando sei punti di sutura in ospedale. L’evento, che avrebbe dovuto essere un momento di convivialità e condivisione, si è trasformato in una situazione di tensione e conflitto. La rissa tra i due giovani ha gettato un’ombra sulla serata, turbando il clima di gioia e partecipazione. La violenza del confronto ha suscitato sgomento tra gli altri partecipanti, che hanno assistito a questa scena inaspettata.

Nonostante il disordine causato dalla rissa, la situazione non è migliorata durante la premiazione. Al termine della cena, si sono verificate contestazioni relative al verdetto delle premiazioni. Alcuni partecipanti hanno espresso il loro dissenso riguardo alla decisione di premiare solo i partecipanti locali, sottolineando una mancanza di equità nella selezione dei vincitori.

L’atmosfera di tensione e scontento ha portato alla decisione di sospendere l’evento prima del previsto. Ciò che avrebbe dovuto essere un momento di festa e aggregazione ha preso una piega negativa, con litigi, ferite fisiche e un clima di conflitto che ha reso impossibile proseguire con la serata.