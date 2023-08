Italia sempre piu’ stretta nella morsa del grande caldo. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l’allerta di livello 3 – il piu’ elevato – che oggi interessa 12 citta’, ne riguardera’ 16 domani e 17 dopodomani. Oggi il “bollino rosso” vale per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a queste citta’ si aggiungeranno Genova, Milano, Napoli e Trieste e mercoledi’ anche Venezia. L’allerta di livello 3, ricorda il ministero, comporta “possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

E “tanto piu’ prolungata e’ l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”: in quasi tutte le citta’ indicate siamo a tre o piu’ giorni consecutivi di “bollino rosso”. In ulteriore aumento anche le temperature reali e percepite che domani toccheranno picchi di 39 gradi a Brescia e Firenze; 38 a Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Trieste, Verona e Viterbo; 37 a Messina, Perugia, Reggio Calabria, Roma e Torino. Dopodomani, mercoledi’, 40 gradi a Firenze; 39 a Brescia; 38 a Catania, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Trieste e Viterbo; 37 a Bologna, Cagliari, Frosinone, Messina, Reggio Calabria e Torino.