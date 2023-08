Il caso dell’Istituto Montalcini-Ferraris di Saviano ha sollevato una discussione accesa tra i consiglieri della Città metropolitana di Napoli riguardo alla decisione di adottare aule mobili, costate 225.700 euro, come soluzione per accogliere gli studenti durante il prossimo anno scolastico. Tale scelta è effettuata senza valutare alternative possibili, e ha destato perplessità sia tra i membri dell’opposizione di centrodestra che tra gli stessi cittadini.

Fino a marzo 2023, l’Istituto Montalcini-Ferraris era ospitato in aule messe a disposizione dal Comune con un regolare contratto di comodato d’uso gratuito in Piazza Musco. Questa soluzione aveva garantito stabilità e continuità agli studenti negli ultimi anni, ma la situazione è cambiata quando il Comune di Saviano ha richiesto alla Città Metropolitana la restituzione dell’intero immobile per adibirlo a sede del primo circolo didattico, in vista della ristrutturazione del presso “Maria di Piemonte”.

La scelta di utilizzare aule mobili come unica opzione per evitare doppi turni e garantire il regolare svolgimento delle attività ha sollevato diverse critiche e preoccupazioni. Il capogruppo Lega in Consiglio Metropolitano, Domenico Esposito Alaia, ha espresso perplessità riguardo a questa decisione, evidenziando come tale soluzione comprometta la stabilità degli alunni e le attività di laboratorio dell’Istituto tecnico.

La domanda posta è se questa sia davvero l’unica soluzione possibile o se sia stato possibile valutare alternative, come ad esempio ospitare gli studenti in altre strutture o presso altri plessi scolastici di Saviano. L’aspetto economico e politico dietro tale decisione viene messo in discussione, poiché sembra calpestare i diritti dei cittadini e dei giovani studenti.

Il Consiglio Metropolitano ha deciso di rimandare la discussione su questo tema alla prossima riunione presso la sede di Santa Maria La Nova. Inoltre, il consigliere Alaia ha richiesto ulteriori chiarimenti e sviluppi della vicenda, in modo da poter affrontare la questione in modo più approfondito e completo.