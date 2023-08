L’Italia, come molte altre nazioni, affronta il problema delle difficoltà economiche che colpiscono sempre più nuclei familiari. L’aumento dei costi della vita e la crescente complessità dell’economia hanno portato a una situazione in cui molte persone faticano ad arrivare a fine mese. Per rispondere a questa sfida, il governo italiano ha introdotto una serie di bonus e agevolazioni mirate principalmente alle famiglie con un basso valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L’ISEE è uno strumento utilizzato per misurare la situazione economica delle famiglie, considerando non solo il reddito, ma anche la composizione del nucleo familiare e altre variabili. Questo indicatore è fondamentale per determinare chi ha diritto a ricevere aiuti economici dallo Stato.

Uno dei bonus disponibili riguarda il canone di accesso alla rete telefonica. Questo sconto del 50% è rivolto a coloro che hanno un ISEE inferiore a 8.112,23 euro. È un aiuto significativo per rendere più accessibile il servizio telefonico alle famiglie a basso reddito.

Un altro beneficio è il bonus per gas e luce, che si traduce in uno sconto automatico sulla bolletta. L’entità dello sconto varia in base al numero dei membri della famiglia e alla zona climatica in cui si vive. Questo bonus è destinato a coloro che hanno un ISEE inferiore a 15 mila euro, contribuendo a ridurre il peso delle spese energetiche.

Il governo ha anche introdotto una serie di carte acquisti. La Carta Acquisti Ordinaria, del valore di 80 euro bimestrali, è destinata alle famiglie con ISEE fino a 7.120,39 euro. Questi fondi possono essere utilizzati per coprire le spese alimentari e le bollette di luce e gas. Una novità recente è la Carta Dedicata a Te, che offre uno sconto del 15% sulla spesa alimentare di prima necessità per le famiglie con almeno tre membri e un ISEE sotto i 15 mila euro.

Le agevolazioni riguardano anche la salute. Il Bonus Psicologo è stato incrementato a 1.500 euro a persona nel 2023, con la possibilità di richiederlo tramite piattaforma online. Ci sono esenzioni dal ticket sanitario e sconti per le cure dentistiche. Inoltre, è stato introdotto il Bonus occhiali, che fornisce uno sconto di 50 euro sull’acquisto di occhiali da vista o lenti correttive.

Infine, il governo italiano ha adottato misure a sostegno dell’occupazione e dell’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza, che sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione a partire dal 2023, mira a offrire supporto finanziario a coloro che cercano lavoro e a coloro che non sono occupabili, contribuendo a garantire una base di reddito per le famiglie a basso reddito.