L’INPS sta erogando un beneficio economico di 150 euro direttamente sui conti correnti di alcune categorie di persone con basso ISEE entro la fine dell’estate. Questo bonus, che era programmato per febbraio 2023 ma che era posticipato a causa di problemi burocratici, finalmente ha una data di erogazione, prevista entro il 31 agosto. Questo importo di 150 euro è un bonus una tantum destinato alle famiglie in difficoltà economica con un ISEE basso. Per poter accedere a questo beneficio, è necessario rispettare limiti di reddito, appartenere a determinate categorie e avere la documentazione aggiornata per attestare il reddito.

Il bonus da 150 euro sarà erogato sia ai lavoratori che ai pensionati, nonché ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che non sono ancora esclusi da questo beneficio. Ciò include nuclei familiari con soggetti non occupabili o con disabilità. Anche coloro che hanno ricevuto il beneficio per la prima volta ad agosto avranno diritto ai 150 euro, che dovrebbero essere disponibili con la prima ricarica. Per gli altri, la data prevista per la disponibilità è tra il 26 e il 27 agosto, come consuetudine.

Il beneficio saà esteso anche a lavoratori con un reddito fino a 20.000 euro, pensionati, impiegati domestici e partite IVA, sempre a condizione che rientrino nei limiti dell’ISEE indicati. Nel caso in cui ci siano state variazioni significative nel reddito, è importante richiedere un ISEE aggiornato per ottenere l’importo corretto. Se l’ISEE ordinario non riflette la situazione economica attuale, è fondamentale aggiornare la documentazione per poter accedere al beneficio.

Non è necessario presentare domanda per il bonus, poiché verrà erogato automaticamente. Le persone a cui spetta riceveranno il pagamento direttamente sulla busta paga (nel caso dei lavoratori), sul cedolino (nei pensionati) o tramite accredito. Per verificare se si ha diritto al bonus e quando sarà erogato, è possibile accedere al sito dell’INPS utilizzando SPID o CIE e consultare il proprio fascicolo previdenziale. Nel caso in cui il pagamento automatico non avvenga ma si soddisfino i requisiti economici, è possibile contattare la sede INPS competente a livello territoriale tramite e-mail o recarsi personalmente per ulteriori controlli.