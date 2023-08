Nella notte scorsa, un tragico incidente stradale ha scosso la Galleria della Variante ANAS, già bloccata per lavori in corso. Il vigilante Tommaso S., 73 anni, residente a Marigliano, ha perso la vita in seguito all’impatto con un’auto in corsa. L’incidente ha gettato nel lutto non solo la famiglia della vittima, ma ha anche sottolineato i pericoli che possono emergere quando le norme di sicurezza stradale vengono disattese.

La Galleria, dove il tragico incidente è avvenuto, era già chiusa al traffico a causa di un cantiere in corso. Tuttavia, nonostante le restrizioni e i segnali di divieto, l’auto coinvolta nell’incidente si è trovata all’interno della galleria. Il vigilante stava eseguendo le proprie mansioni di sorveglianza e controllo quando è stato colpito in pieno dalla vettura in corsa, un evento che ha lasciato la comunità locale sgomenta.

Gli immediati soccorsi sono stati effettuati dai Carabinieri della stazione di Casagiove, che sono giunti sul luogo dell’incidente con prontezza. L’obiettivo principale era ristabilire l’ordine e avviare le indagini per comprendere la dinamica dell’accaduto. La presenza dei Carabinieri ha contribuito a garantire che la scena dell’incidente venisse adeguatamente preservata per consentire una ricostruzione accurata.

All’interno dell’auto coinvolta nell’incidente c’erano due giovani: un ragazzo di 23 anni era al volante, mentre una sua amica si trovava sul sedile del passeggero. Entrambi i giovani sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Caserta per ricevere le cure necessarie. Tuttavia, il focus delle indagini si è rapidamente spostato sul conducente dell’auto.

I Carabinieri hanno sottoposto il giovane conducente agli esami tossicologici, che hanno rivelato la presenza di cannabis nel suo sistema. Questo dettaglio ha scatenato un’ulteriore ondata di indignazione, poiché sembra che l’uso di sostanze stupefacenti abbia giocato un ruolo cruciale nella tragedia che si è verificata. Di conseguenza, il conducente è stato immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale.