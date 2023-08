Nella tarda serata di ieri, una tranquilla giornata estiva si è trasformata in una scena di tragedia nella pittoresca contrada Sant’Antuono a Sant’Angelo dei Lombardi. Un incidente mortale ha avuto luogo, lasciando una coppia di Nusco senza vita e la comunità locale in lutto. Le vittime, una coppia proveniente da Nusco, si stavano dirigendo verso la Festa della Trebbiatura, un evento annuale che attrae numerosi visitatori nella zona. Purtroppo, mentre stavano attraversando la strada, sono investiti da un’auto in transito. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che il conducente dell’auto non abbia potuto evitare l’impatto.

La notizia ha sconvolto profondamente la comunità di Sant’Angelo dei Lombardi e dintorni. La Festa della Trebbiatura, che dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione, è stata segnata da questa tragica perdita. Gli amici, i familiari e i residenti locali si sono radunati per commemorare le vittime e offrire il loro sostegno reciproco.

Dalle informazioni preliminari, è emerso che il conducente dell’auto coinvolto nell’incidente è un dipendente di un’azienda sita nell’area industriale di Morra De Sanctis, a circa tre chilometri di distanza dalla scena dell’incidente. Il conducente è originario di Benevento ed era in viaggio per raggiungere il suo posto di lavoro al momento dell’incidente. Le autorità locali stanno lavorando diligentemente per raccogliere ulteriori dettagli sull’incidente e stabilire eventuali responsabilità.