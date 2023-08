Un incidente ha sconvolto la tranquilla cittadina di Montoro, nella Valle dell’Irno. Una ragazza di 24 anni è stata investita da un veicolo in una zona centrale della città, causando gravi preoccupazioni per la sua salute. I soccorsi si sono prontamente attivati e la giovane è trasportata in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino a bordo di un’ambulanza. Una volta arrivata in ospedale, la ragazza è sottoposta alle cure necessarie e a tutti gli accertamenti diagnostici per valutare l’entità delle sue ferite.

Al momento, la dinamica esatta dell’investimento non è ancora chiara e resta da chiarire. Le forze dell’ordine sono state coinvolte e hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Sono stati effettuati rilievi sulla scena dell’incidente per ottenere informazioni precise sulla vicenda.

Inoltre, alcune persone sono state ascoltate dalle autorità per fornire testimonianze e contribuire alla ricostruzione degli eventi. Gli investigatori stanno lavorando diligentemente per comprendere le circostanze dell’incidente e determinare le responsabilità coinvolte.