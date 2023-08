Una tranquilla serata nel centro storico di Avellino si è trasformata in un caos di tensione e violenza poco dopo la mezzanotte. Via Nappi e Rampa Macello, solitamente animate da giovani e cittadini che si godono la serata, sono diventate il palcoscenico di un incidente che ha scosso la comunità locale. Un uomo di 45 anni, a bordo della sua autovettura, si è trovato di fronte a un gruppo di persone, principalmente giovani, che stavano trascorrendo la serata nel cuore antico della città. Mentre i passanti si radunavano, l’automobilista ha perso la pazienza e ha cominciato a inveire contro di loro, sperando forse che si spostassero per permettergli di procedere.

Tuttavia, il suo stato d’animo sembra essere precipitato nell’ira quando i giovani non hanno reagito alle sue richieste. Senza preavviso, l’uomo ha accelerato l’auto, mettendo in pericolo i passanti. La situazione è peggiorata quando alcuni ragazzi hanno deciso di intervenire per fermarlo, colpendo la sua vettura nel tentativo di evitare un possibile incidente.

La risposta dell’automobilista è stata ancora più scioccante: ha accelerato ulteriormente, ignorando i pericoli che correva e mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone presenti. Questo comportamento ha portato al ferimento di due giovani ragazzi, investiti dall’auto.

Solo dopo che una folla di cittadini ha formato un blocco umano contro l’automobile, l’uomo è stato costretto a fermarsi. Mentre la calca si formava intorno all’auto, il 45enne è sceso dal veicolo e ha iniziato una discussione accalorata con i giovani presenti. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando circa una ventina di ragazzi si sono scagliati contro di lui, usando calci e pugni per esprimere la loro rabbia. L’uomo è finito a terra e ha riportato ferite al volto.

Solo l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente. Due ambulanze del servizio medico d’urgenza sono state chiamate sul posto per soccorrere i giovani investiti dall’automobilista e per fornire cure all’uomo ferito.