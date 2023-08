Un incidente stradale ha causato la temporanea chiusura della carreggiata in direzione SS162 Acerra sulla strada statale Dir Del Centro Direzionale. L’evento si è verificato al chilometro 15.200, precisamente in località Castello di Cisterna, e ha coinvolto un’autovettura. Nell’incidente è registrato almeno un ferito. Le squadre operative di Anas, l’azienda che gestisce l’infrastruttura stradale, sono intervenute tempestivamente insieme alle forze dell’ordine per assicurare la sicurezza in loco e per avviare le operazioni di ripristino della viabilità. La chiusura della carreggiata è stata necessaria per garantire che le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolte potessero essere svolte in modo adeguato e sicuro.

In seguito all’incidente, è resa obbligatoria l’uscita presso Pomigliano Zona Industriale, al fine di deviare il traffico dalla zona colpita e ridurre il rischio di ulteriori incidenti o ingorghi. L’intervento congiunto delle squadre Anas e delle forze dell’ordine mira a garantire la gestione del traffico in piena sicurezza e a ripristinare la regolare circolazione nel minor tempo possibile.

Nel contesto di questa situazione, Anas sottolinea l’importanza di una guida responsabile e attenta. La campagna “Guida e Basta!” promuove l’evitare distrazioni, l’assenza di alcol e droghe durante la guida, al fine di tutelare la sicurezza propria e altrui. La sicurezza stradale è una priorità, e il comportamento dei guidatori gioca un ruolo fondamentale nel prevenire incidenti.