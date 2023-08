Un grave incidente stradale ha coinvolto un mezzo del servizio di emergenza medica 118. L’intera Federazione esprime la sua solidarietà e vicinanza all’equipaggio coinvolto, che è stato protagonista di un ribaltamento dell’ambulanza nella periferia est della Capitale. L’incidente è avvenuto a seguito di un impatto violento con una Peugeot 2008, la cui causa è ancora in fase di accertamento.

Nonostante l’evento traumatico, si può tirare un sospiro di sollievo poiché non ci sono state conseguenze gravi. Sette persone, tra cui un bambino di due anni e tre operatori sanitari, erano all’interno dell’ambulanza, che fortunatamente non trasportava pazienti. Le persone coinvolte sono state ricoverate in codice verde e in codice giallo, segno che le lesioni non erano di gravità estrema.

Il Segretario Nazionale della Ugl Salute, Gianluca Giuliano, ha voluto esprimere la sua preoccupazione e sottolineare il supporto dell’organizzazione all’equipaggio. Ha anche richiamato l’attenzione sulla questione cruciale della sicurezza dei lavoratori nel settore sanitario. Giuliano ha evidenziato che il personale del 118 è sottoposto a turni massacranti, specialmente durante il periodo delle ferie estive. La sicurezza sul posto di lavoro è diventata una priorità fondamentale per l’organizzazione sindacale.

Il leader sindacalista ha ribadito che quanto accaduto è un ulteriore monito sulla necessità di affrontare seriamente la questione della sicurezza dei lavoratori del settore medico. Anche se fortunatamente questa volta si è sfiorata una tragedia, l’incidente evidenzia i rischi a cui sono esposti i professionisti della salute nel corso delle loro attività quotidiane.