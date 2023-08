La scorsa notte un enorme incendio ha interessato il quartiere di Barra. Tre capannoni dove erano stoccati prodotti cosmetici, siti in via delle Repubbliche Marinare, hanno preso fuoco. Le fiamme erano ben visibili anche a chilometri di distanza e dai capannoni si è alzato un fumo nero densissimo. “Il quartiere di Barra è sotto attacco. Solo un mese fa un vastissimo incendio ha interessato l’ex campo Rom di via Mastellone con conseguenze ambientali gravissime, adesso ad andare a fuoco tre enormi capannoni in pieno che hanno anche danneggiato il centro dialisi che si trova accanto. I cittadini non ne possono più e chiedono maggiore sicurezza. Auspico indagini approfondite e non si escluda la pista dolosa, dati i gravissimi fatti accaduti a Barra in questi mesi. Sul posto intervenga rapidamente l’Arpac per procedere a tutte le verifiche del caso in modo da garantire la salubrità dell’aria”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

Nella mattinata di oggi i tecnici del Dipartimento Arpac di Napoli, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono intervenuti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nell’area orientale di Napoli, dove nella scorsa notte, presso un capannone sito in via delle Repubbliche Marinare, è divampato un incendio (tuttora in corso di spegnimento). Sul sito è stato tempestivamente posizionato ed è attualmente attivo un campionatore ad alto flusso per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera ed è stato collocato ( ed è già attivo) un Laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria che integrerà il monitoraggio costantemente svolto, in via ordinaria, con le stazioni fisse della rete regionale.