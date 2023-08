A causa di un incendio che ha colpito la zona, è temporaneamente chiuso un tratto della Strada Statale 163 “Amalfitana”, precisamente dal chilometro 39,400 al chilometro 39,600, situato tra i comuni di Maiori e Cetara, in provincia di Salerno. La situazione ha reso necessaria la chiusura per garantire la sicurezza dei viaggiatori e permettere agli operatori di fronteggiare l’incendio. Per coloro che si trovano in direzione di Maiori, è prevista un’uscita obbligatoria a Erchie, con il proseguimento su viabilità locale attraverso il valico di Chiunzi. Questa deviazione è pianificata per minimizzare i disagi per i conducenti che viaggiano in questa direzione. D’altra parte, per i pendolari e i residenti diretti verso Cetara, è allestito un sistema di trasporto delle vetture tramite imbarcazioni via mare. Questa misura temporanea consente ai veicoli di superare il tratto chiuso attraverso il trasporto marittimo.

L’incendio ha richiesto il coordinamento delle risorse di emergenza. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute squadre dell’azienda Anas e i Carabinieri, con il supporto delle amministrazioni locali, per gestire la viabilità e assicurare che il ripristino della strada avvenga nel più breve tempo possibile.