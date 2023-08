Una giornata di vacanza a Otranto, una delle perle del Salento, si è trasformata in una terribile tragedia per una giovane coppia proveniente da Lodi. Un giovane turista di 30 anni ha accusato un improvviso malore poco dopo aver fatto colazione ed è purtroppo deceduto sotto gli occhi sgomenti della sua fidanzata. La vicenda ha scosso la tranquillità di una località solitamente associata al relax e al divertimento.

L’Accaduto:

Una coppia di turisti proveniente da Lodi stava trascorrendo una vacanza a Otranto, ospite di un bed and breakfast. Tuttavia, il destino ha portato un’improvvisa svolta quando il giovane di 30 anni ha iniziato ad accusare un malore intorno alle 11 del mattino, subito dopo aver fatto colazione. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso e rianimazione, il giovane non è riuscito a sopravvivere.

L’intervento dei Sanitari:

La fidanzata del giovane ha prontamente allertato i sanitari una volta che ha notato il suo malessere. I soccorritori sono giunti sul luogo in tempi rapidi e hanno cercato con determinazione di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. La donna, sotto shock per l’accaduto, è stata presa in cura dai sanitari per affrontare l’esperienza traumatica.

Presenza delle Autorità:

La tragica situazione ha richiesto la presenza delle autorità locali. I carabinieri sono giunti sul posto per condurre le indagini preliminari, mentre il magistrato di turno ha supervisionato la situazione. La salma del giovane sarà sottoposta agli accertamenti di rito prima di essere restituita alla famiglia per poter organizzare i funerali.