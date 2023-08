Un’azione decisa da parte degli agenti del Commissariato di Torre Annunziata ha portato all’arresto di un individuo per possesso di documenti di identificazione falsi. L’operazione è stata eseguita durante un servizio di controllo del territorio in via Cuparella, nel cuore di Torre Annunziata. Gli agenti, nel corso del loro pattugliamento, hanno notato un individuo il cui comportamento è sembrato sospetto al loro sguardo esperto. Il soggetto, non appena ha notato la presenza delle forze dell’ordine, ha cercato di evitare il controllo accelerando il passo. Tuttavia, gli agenti sono stati pronti ad intervenire e hanno immediatamente bloccato l’uomo.

Durante la fase di identificazione, il soggetto ha destato ulteriori sospetti nascondendo qualcosa in una busta che aveva con sé. Questo comportamento ha sollecitato i poliziotti a procedere con una perquisizione. È stato così scoperto che l’uomo era in possesso di una carta d’identità che riportava la sua immagine ma era intestata a un’altra persona. Inoltre, è stata trovata una tessera sanitaria che riportava gli stessi dati del documento falsificato.

I fatti emersi durante il controllo hanno lasciato pochi dubbi: il 46enne salernitano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato immediatamente tratto in arresto per possesso di documenti di identificazione falsi. La sua azione di occultare i documenti contraffatti ha fornito alle autorità una prova chiara delle sue intenzioni.