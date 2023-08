La pittoresca bellezza della costiera cilentana, con le sue acque cristalline e panorami mozzafiato, è finita come teatro di un’inesperata e preoccupante avventura per una famiglia napoletana in vacanza. Mentre navigavano placidamente lungo l’area marina protetta lungo la costa della Masseta a Scario, un imprevisto incidente ha trasformato un’escursione rilassante in una situazione di emergenza.

L’incidente è avvenuto quando l’imbarcazione della famiglia ha iniziato a produrre fumo e fiamme dal suo motore, gettando l’equipaggio e i passeggeri nella confusione e nell’allarme. Con tempestività e coraggio, i membri della famiglia si sono gettati in acqua e hanno fatto affidamento sulle loro abilità natatorie per raggiungere la sicurezza della spiaggia più vicina. Nel frattempo, l’incendio sulla barca stava rapidamente diventando una minaccia sempre più seria.

Le autorità locali hanno svolto un ruolo essenziale nella gestione della situazione. I volontari della protezione civile Gruppo Lucano, insieme agli uomini del comandante Mugavero della capitaneria di porto di Palinuro, sono intervenuti con prontezza e competenza. Grazie alla loro determinazione e ai loro sforzi coordinati, sono riusciti a domare le fiamme che divampavano sull’imbarcazione e a impedire che l’incidente si trasformasse in una catastrofe completa.

Dopo aver sconfitto l’incendio, le autorità hanno trasportato la piccola barca in sicurezza nel porto di Scario, mettendo così fine a questa angosciante esperienza. L’incidente serve da ricordo del fatto che, nonostante la bellezza idilliaca e la tranquillità apparente del mare, possono verificarsi situazioni impreviste e potenzialmente pericolose in qualsiasi momento.