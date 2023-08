Una stupefacente scoperta ha agitato le acque del fiume Calore, alle porte di Benevento, dove un appassionato pescatore, Gianluca Amoriello, ha catturato un pesce siluro di dimensioni straordinarie. Con oltre due metri di lunghezza, il pesce è diventato protagonista di un evento che ha attirato l’attenzione degli amanti della pesca e degli appassionati della natura.

La Cattura di un Gigante

L’esperto pescatore Gianluca Amoriello ha fatto parlare di sé grazie alla sua incredibile cattura nel fiume Calore. Il pesce siluro, noto per le sue dimensioni imponenti e la sua forza, è stato l’obiettivo della sua passione per la pesca da anni. Amoriello si è specializzato nella pesca del siluro e nello sviluppo di nuove tecniche per affrontare questa sfida.

In questa occasione, Amoriello ha utilizzato una tecnica denominata “boa in funivia”, che coinvolge una speciale canna da pesca e un’esca viva. La tecnica gli ha permesso di affrontare il pesce in maniera efficace, ma nonostante la sua esperienza, tirare fuori dall’acqua un esemplare di questa mole è stato un compito arduo.

Una Lotta Coraggiosa

La cattura del pesce siluro non è stata una sfida da poco. Il pesce, che misurava ben due metri e 6 centimetri, ha dimostrato di essere un avversario formidabile. Gianluca Amoriello ha impiegato oltre mezz’ora di strenua lotta prima di poter finalmente tirare il pesce fuori dall’acqua. Questa lotta testarda ha dimostrato la forza e la tenacia sia del pescatore che del pesce stesso.

Rilevanza e Procedura di Misurazione

La cattura di un pesce siluro di queste dimensioni è un evento significativo per la comunità degli appassionati di pesca. Dopo la faticosa lotta, Gianluca Amoriello ha misurato il pesce, confermando che raggiungeva i due metri e 6 centimetri. Le misurazioni precise sono essenziali per stabilire record e per condividere l’entusiasmante esperienza con altri appassionati.