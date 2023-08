Con l’approccio dell’elaborazione della Legge di Bilancio, l’Italia si prepara ad affrontare un intricato puzzle di decisioni finanziarie. Nonostante la sfida di far quadrare i conti, all’interno del pacchetto di almeno 30 miliardi di euro emergono proposte e speculazioni tra i diversi ministeri su quali misure troveranno spazio nell’agenda economica, passando attraverso il severo vaglio del Tesoro e di Giorgia Meloni. Uno dei punti centrali che affronta il governo è il taglio del cuneo fiscale, con una stima di almeno 9-10 miliardi di euro destinati a questa iniziativa. Questo intervento mira a combattere l’inflazione, offrendo sollievo fiscale alle aziende e migliorando la competitività del Paese.

Tuttavia, il pacchetto proposto è molto più articolato. Una serie di misure riguarda il sostegno alle famiglie e la gestione dell’emergenza demografica. Un aspetto rilevante è il “pacchetto” di interventi per gli asili nido, in sintonia con il complesso tentativo di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo pacchetto comprende sgravi fiscali per le imprese che creano asili nido interni, estensione degli orari di servizio delle strutture comunali e l’apertura durante i mesi estivi, al fine di supportare i genitori che lavorano.

Inoltre, si propongono nuovi incentivi alle famiglie numerose, con un’attenzione particolare ai nuclei con almeno 3 figli, che coinvolgerebbero circa 1,2 milioni di famiglie. La sperimentazione del quoziente familiare rappresenta un passo in questa direzione, iniziando una riforma ambiziosa che era già stata inserita nei programmi elettorali dei partiti di maggioranza, soprattutto Fratelli d’Italia.

Non solo famiglie e asili nido, ma anche il settore sportivo potrebbe trarre vantaggio da queste misure. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, sta studiando una riorganizzazione degli incentivi esistenti, con l’obiettivo di finanziare un bonus sport per le famiglie con minori risorse economiche e con più figli.

Il puzzle della Legge di Bilancio, tuttavia, include anche altre tessere importanti. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il rinnovo del contratto dei medici. Data la possibile stretta finanziaria, si sta considerando uno scaglionamento dell’incremento salariale richiesto. Ad esempio, su una richiesta di aumento lordo di 200 euro, si potrebbe autorizzarne 100 a partire dal 2024 e il resto dal 2025.

L’istruzione e la ricerca non sono state dimenticate. La Ministra dell’Istruzione, Anna Maria Bernini, propone un aumento delle borse di studio per gli studenti universitari, garantendo più fondi per coprire anche gli studenti idonei ma non beneficiari a causa delle limitate risorse finanziarie.

Tuttavia, la vera sfida resta la conciliazione di tutte queste misure all’interno della “più politica delle leggi”. L’incontro della Premier con i leader e i capigruppo dei partiti il 6 settembre, insieme al risultato della spending review entro il 10 settembre, saranno cruciali per definire la direzione. Inoltre, il Patto di Stabilità europeo aggiunge una complicazione, con la necessità di un accordo entro il 15 e il 16 settembre all’Ecofin, sebbene la sua concretizzazione entro la fine dell’anno non sia affatto garantita.