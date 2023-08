Ancora una volta, la provincia di Benevento è scossa da drammatici suicidi che hanno colpito duramente le comunità di Guardia Sanframondi e Bocca della Selva. Due uomini, un 56enne imprenditore agricolo di Guardia Sanframondi e un 31enne originario di Bocca della Selva ma residente in provincia di Isernia, hanno scelto di mettere fine alla loro esistenza, gettando nell’ombra il rispettivo paese. Il primo tragico episodio si è consumato nella mattinata a Guardia Sanframondi, dove il 56enne imprenditore agricolo avrebbe deciso di porre fine alla sua vita impiccandosi ad un albero. La scoperta da una persona di passaggio che transitava in zona e ha immediatamente allertato il 118 e i carabinieri. Nonostante ogni sforzo per rianimare l’uomo, nulla ha potuto essere fatto per salvarlo. Il dolore e lo sgomento hanno investito l’intera comunità di Guardia Sanframondi, lasciando tutti sconvolti e addolorati dalla perdita di un membro stimato e rispettato.

Il secondo drammatico evento ha colpito Bocca della Selva, dove un giovane di 31 anni, originario di quella località ma residente in provincia di Isernia, ha compiuto la stessa tragica scelta. Ancora una volta, il lutto e la disperazione hanno avvolto la comunità, lasciando tutti attoniti e con il cuore spezzato.

La provincia è stata scossa da questi due terribili eventi, richiamando l’attenzione sull’importanza di affrontare il tema del suicidio e dell’importanza di offrire supporto e ascolto alle persone in difficoltà emotiva. Questi tristi episodi sono un duro promemoria del bisogno di maggior sensibilizzazione e di fornire risorse e servizi di supporto per aiutare coloro che stanno attraversando momenti di profonda sofferenza.