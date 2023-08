Tipologia Concorso Tipologia Contratto Assunzione Posti 10 Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 53 del 14-07-2023 Sintesi: AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA CONCORSO (Scad. 13-08-2023) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente sociale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo … Ente: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 2 ‘SAVONESE’ Regione: LIGURIA Provincia: SAVONA Comune: SAVONA Data di inserimento: 14-07-2023 Data Scadenza bando 13-08-2023

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA

CONCORSO (Scad. 13-08-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di assistente sociale, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.

E’ indetto con determinazione n. 952 del 28 giugno 2023 il

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di dieci

assistenti sociali – area dei professionisti della salute e dei

funzionari – C.C.N.L. comparto sanita’, di cui tre riservati ai

volontari delle Forze armate congedati senza demerito delle ferme

contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo

66/2010 e tre riservati agli appartenenti alla categoria dei

disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, a tempo

indeterminato ed a tempo pieno.

Il termine per la presentazione della domanda, che dovra’ essere

prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso, e’ pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 19 luglio 2023 e

sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione

dell’ASL 2 in Savona (tel. 019/8404653-4612 e 4915) dalle ore 10,00

alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali – sabato escluso.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO

CONCORSO (Scad. 17-08-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico per varie discipline, a tempo indeterminato e pieno.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 912 del

17 maggio 2023 l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia

Cervello ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo indeterminato e pieno di complessivi cinque posti

di dirigente medico per le unita’ operative e discipline come di

seguito riportate, aperto alla partecipazione di candidati medici in

formazione specialistica secondo i termini e le modalita’ di cui

all’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e

successive modificazioni ed integrazioni:

a) tre posti per l’UOC di Medicina trasfusionale e dei

trapianti (disciplina di medicina trasfusionale);

b) un posto per l’UOSD di Chirurgia maxillo-facciale e plastica

(disciplina di chirurgia maxillo-facciale);

c) un posto per l’UOSD di Chirurgia robotica (disciplina di

chirurgia generale).

Il bando e’ pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana – serie speciale concorsi – n. 9 del 30

giugno 2023.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora detto giorno sia festivo, il termine e’ prorogato al

primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e

delle modalita’ di partecipazione al concorso sara’ pubblicato nel

sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione

«concorsi» – «non scaduti».

Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C.

Risorse umane – viale Strasburgo n. 233 – 90146 Palermo, tel.

091/7808791-8705-4185 o tramite PEC: risorseumane.

ospedaliriunitipalermo@postecert.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

CONCORSO (Scad. 17-08-2023)

Concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di quarantacinque posti di A.P.S.F – infermiere, a tempo indeterminato, di cui ventisette posti da assegnare prioritariamente alla rete territoriale.

E’ indetto concorso pubblico, per titoli, prova scritta e prova

orale, per il conferimento di quarantacinque incarichi a tempo

indeterminato in qualita’ di A.P.S.F – infermiere, di cui ventisette

incarichi da assegnare prioritariamente alla rete territoriale.

Il bando integrale e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2023 ed e’ reperibile sul sito

www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale

«Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine e’

prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al

predetto).

I candidati saranno convocati per sostenere la prova scritta

almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e nella data

indicati nel diario delle prove d’esame che sara’ pubblicato sul sito

aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it/ → Concorsi →

Comunicazioni.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli

effetti nei confronti degli interessati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e

sviluppo delle risorse umane, settore concorsi e gestione giuridica,

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lecco, via dell’Eremo n.

9/11 – Lecco (tel. 0341489097 – 0341489373 – 0341489422 –

0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO

CONCORSO (Scad. 17-08-2023)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.

Sono indetti i concorsi pubblici di seguito indicati:

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina

di radiodiagnostica;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di due posti di tecnico sanitario di laboratorio

biomedico; area dei professionisti della salute e dei funzionari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a

tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina

di neuropsichiatria infantile.

I testi integrali dei bandi saranno pubblicati nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia – Serie inserzioni concorsi – in

data 5 luglio 2023.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta

semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al

direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n.

25 – 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi – tel. 0342 521083 –

523 – www.asst-val.it – albo on-line – concorsi e avvisi – concorsi

tempo indeterminato.