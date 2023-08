Lo spettacolo del concerto di LDA a Sarno, svoltosi il 17 agosto, ha scatenato non solo applausi e acclamazioni per l’artista, ma anche un acceso scontro politico tra il sindaco Giuseppe Canfora e l’opposizione del centrodestra. Il concerto è avvenuto nel contesto di forti tensioni politiche che coinvolgono il sindaco, membro del Partito Democratico (PD), e l’opposizione che chiede le sue dimissioni a causa di una condanna definitiva a 2 anni di reclusione (con pena sospesa) per tentata concussione.

Le tensioni sono emerse quando il sindaco Canfora ha pronunciato parole che hanno suscitato sorpresa e polemiche. Durante il concerto, ha consigliato “una purga di olio di ricino”, un’affermazione che ha innescato un dibattito politico ulteriore. Mentre l’artista LDA non ha nulla a che fare con questa contesa politica, l’evento è utilizzato come pretesto da entrambe le fazioni per esprimere il proprio dissenso e accusare l’altra parte.

L’opposizione di centrodestra, rappresentata dai consiglieri comunali di Forza Italia Sarno, Domenico Crescenzo e Antonio Mancuso, ha criticato aspramente il sindaco per aver trasformato un momento di festa in una polemica politica di cattivo gusto. Hanno sottolineato che il sindaco sembra essere coinvolto in un clima confuso e stressante, legato sia alle vicende giudiziarie che lo riguardano che alle tensioni interne alla maggioranza riguardo alla sua successione.