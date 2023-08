È circolata recentemente una notizia riguardante Alessandro Impagnatiello, l’uomo di trent’anni detenuto per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano, secondo cui sarebbe finito evirato in carcere dai detenuti. Questa notizia è veicolata da alcuni siti online e ripresa da Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello con un vasto seguito di follower su Instagram. Tuttavia, l’avvocata di Impagnatiello, Samanta Barbaglia, ha categoricamente smentito questa notizia come falsa e infondata. L’avvocata Barbaglia ha confermato di aver incontrato il suo assistito il mercoledì due agosto e ha assicurato che Alessandro Impagnatiello sta bene, si trova in un reparto separato del carcere ed è sotto monitoraggio costante.

Inoltre, anche il Garante dei detenuti del Comune di Milano, Francesco Maisto, ha confermato che la notizia è priva di fondamento e si tratta di una “grandissima bufala”. Riguardo all’omicidio di Giulia Tramontano, la donna di 29 anni è uccisa con almeno 37 coltellate nella casa in cui viveva con Impagnatiello, e sono in corso indagini riguardanti l’omicidio.

Inoltre, a settembre sono attesi i risultati degli accertamenti disposti nelle scorse settimane, compresa l’autopsia sulla vittima e i rilievi scientifici nell’appartamento. Il prossimo 10 agosto, i Ris di Parma effettueranno ulteriori accertamenti su reperti biologici trovati nella casa dell’omicidio.